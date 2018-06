ONU: 17 mil refugiados chegaram a abrigos humanitários

Neste domingo, Israel continuou com a sua série de ataques aéreos contra Gaza. O número de mortos palestinos por conta dos combates chegam a 170 e de feridos ultrapassam os 1,1 mil, de acordo com o ministério da Saúde de Gaza. A ONU informa que a maior parte das mortes foram de não-combatentes.

Por sua vez, Israel informou que 130 foguetes foram disparados de Gaza neste domingo, elevando o total para 1.110 desde o início do conflito. Um deles atingiu a cidade israelense de Haifa, no norte, o ponto mais distante atingido até o momento. No sábado, foguetes de Gaza acertaram cidades palestinas na Cisjordânia pela primeira vez. Fonte: Dow Jones Newswires.