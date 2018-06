ONU: 5 mil pessoas fogem diariamente da Síria

Adrian Edwards, porta-voz do Acnur, disse que 5 mil pessoas estão cruzando todos os dias as fronteiras da Síria para os países vizinhos nas últimas semanas. "Trata-se de uma completa situação de crise no momento", declarou.

Edwards disse em Genebra que atualmente há 787 mil refugiados sírios no exterior, principalmente no Líbano, no Iraque, na Jordânia e na Turquia.

De acordo com ele, o número de refugiados disparou em janeiro. Em meados de dezembro de 2012, o Acnur contabilizava 515 mil sírios refugiados no exterior. As informações são da Associated Press.