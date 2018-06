ONU afirma que mortes em Fukushima não foram causadas por radiação

VIENA - Os seis trabalhadores da TEPCO, empresa gerente da usina nuclear japonesa de Fukushima, que morreram desde o grave acidente ocorrido em março de 2011, não perderam a vida em consequência da radiação recebida, assegura um relatório das Nações Unidas apresentado nesta quinta-feira em Viena.

O estudo preliminar do Comitê Científico da ONU sobre os Efeitos da Radiação Atômica (UNSCEAR, na sigla em inglês) explica que graças a medições de elementos radioativos no ar, solo, água e alimentos, analisa as doses recebidas por adultos e crianças em diferentes partes do Japão.

Apesar da elevada exposição à radiação sofrida por alguns dos trabalhadores da TEPCO na usina de Fukushima Daiichi, "não foram registrados efeitos clinicamente observáveis". O UNSCEAR deve apresentar um relatório mais exaustivo dentro de um ano.

Wolfgang Weiss, presidente rotativo do Comitê, explicou hoje à imprensa que um desses falecidos tinha leucemia, mas "é possível descartar que tenha tido algo a ver com a exposição radiológica".

Segundo os dados do UNSCEAR, um total de 20.115 trabalhadores esteve exposto a radiações em Fukushima, dos quais apenas oito receberam elevadas doses de radiação, segundo dados oficiais do Japão.

Weiss considerou como "confiáveis" estes números e destacou que as maiores concentrações de radiação aconteceram nos primeiros dias após o acidente, quando um número muito reduzido de trabalhadores estava na usina. Em todo caso, o especialista reconheceu que "validar a exposição dos trabalhadores à radiação será um desafio".

Por outro lado, Weiss qualificou como "destacáveis" as medidas de contenção promovidas pelas autoridades japoneses, inclusive as evacuações em grande escala e o corte de provisão de leite para crianças.

Graças a essas medidas, a exposição radiológica da população local "foi muito moderada", asseverou o presidente do UNSCEAR, destacando o tempo todo o caráter preliminar dos dados apresentados e o fato de que a análise dos efeitos de Fukushima é um projeto de longo prazo.

O UNSCEAR, um comitê que existe desde 1995 e ao qual pertencem 27 analistas de todo o mundo, recebe os dados que analisa das autoridades japonesas e de diferentes agências das Nações Unidas, assim como da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.