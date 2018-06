ONU ajudou 38.000 vítimas de violência por gênero na Síria em 2013 Mais de 38.000 pessoas apelaram por ajuda das Nações Unidas depois de serem alvo de ataques sexuais ou outro tipo de violência baseada no gênero na Síria em 2013, de acordo com dados que podem ser apenas a ponta do iceberg depois de quase três anos de conflito no país.