ONU alerta para epidemia de cólera na África

GENEBRA - O oeste e o centro da África enfrentam uma das piores epidemias de cólera em sua história, com mais de 85 mil casos registrados, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta terça-feira, 11. Há mais de 85 mil casos registrados e 2.466 mortes confirmadas este ano, segundo o braço da ONU para as crianças.

"O tamanho e a escala da epidemia significam que a região está enfrentando uma das maiores epidemias em sua história", afirmou a porta-voz da Unicef. "Os mais significativos aumentos em 2011 estão no Chade, onde é registrada sua pior epidemia, em Camarões, onde nove dos 10 distritos têm casos, e no oeste na República Democrática do congo, onde a taxa de mortalidade está acima de 5%", disse a funcionária.

Em alguns distritos, a taxa de mortalidade chegou a 22%. A ONU também notou que as epidemias ocorrem em locais onde o cólera não era endêmico. "Há casos ocorrendo fora da típica temporada de cólera, e também em uma área geográfica mais ampla", disse a porta-voz. "No centro da África, acaba de ser decretada uma epidemia. Eles não tinham cólera havia anos. Isso significa que as pessoas estão menos atentas sobre como evitar ou responder a uma epidemia de cólera."

Além disso, as altas taxas de mortalidade são registradas em locais onde o cólera não é endêmico. "Na República Democrática do Congo, nós temos este ano epidemias em províncias que não tinham o problema nos últimos 10 anos", afirmou um porta-voz da Organização Mundial de Saúde (OMS). "Vemos uma taxa de mortalidade muito maior que em províncias onde o cólera é endêmico, como em Kivu do Norte e Kivu do Sul", no Congo, acrescentou o funcionário. As informações são da Dow Jones.