ONU alerta sobre uso de crianças em guerra civil Forças insurgentes e milícias leais ao governo da República Centro Africana estão recrutando cada vez mais crianças para travar a sangrenta guerra civil que atinge o país, revelaram ontem as Nações Unidas. Os rebeldes da RCA, que exigem a renúncia do presidente François Bozize, capturaram várias cidades nos últimos meses. Teme-se que os insurgentes tentem avançar sobre a capital do país, Bangui.