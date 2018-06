ONU alertou 33 vezes que escola tinha refugiados

Os relatórios mostram que seis escolas e instalações mantidas pela ONU como abrigos para refugiados já foram bombardeadas em Gaza. Uma delas chegou a ser atacada duas vezes. "Investigações preliminares indicam que cinco abrigos de emergência - todos protegidos pela Convenção de Privilégios e Imunidade da ONU - foram alvos de ataque diretos de Israel", indica um documento. O levantamento também destaca que três dessas escolas foram construídas com dinheiro dos EUA. Outra foi paga com fundos da União Europeia.

Israel nega que tenha atacado a ONU sem objetivo militar. Segundo o governo israelense, as escolas estavam sendo usadas como esconderijo para armas do Hamas e pelo menos três bombardeios tiveram como objetivo destruir esses armazéns, como nos dias 16, 22 e 29.

Envolvida no fogo cruzado, a ONU admitiu que as escolas estavam fechadas para as férias e condenou o uso do local pelo Hamas, alertando que houve uma "flagrante violação do direito humanitário". A organização garante que destruiu as armas, que o local era usado como abrigo para refugiados. Segundo a ONU, 95 prédios e instalações da entidade foram atingidos desde o dia 8 em 135 ataques diferentes.