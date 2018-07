ONU ameaça sanções contra combatentes no Mali O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma resolução ameaçando sanções contra combatentes islamitas no norte do Mali. O documento aprovado na segunda-feira expressa preocupações com a deterioração da situação humanitária no país e pede a restauração da ordem constitucional após o golpe no dia 21 de março. A resolução condena a facção Ansar Dine, ou "Protetores da Fé", de destruir o patrimônio da antiga cidade de Timbuktu.