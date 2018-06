ONU ameaça sanções contra Sudão do Sul O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) expressou "horror" pelo massacre recente de civis no Sudão do Sul e ameaçou sanções contra o país. O comunicado divulgado hoje pelo conselho lamenta as mortes na semana passada em Bentiu, capital do Estado produtor de petróleo Unity, bem como o uso de programas de rádio para "fomentar o ódio e a violência sexual".