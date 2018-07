ONU amplia lista de sírios suspeitos de crimes de guerra

Investigadores de direitos humanos da ONU disseram nesta segunda-feira, 17, que redigiram uma nova lista secreta de indivíduos e unidades militares da Síria suspeitos de cometerem crimes contra a humanidade. Os investigadores independentes, chefiados pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, disseram ter reunido "um conjunto de indícios formidável e extraordinário", com base nos quais pediu ao Conselho de Segurança da ONU que remeta a situação da Síria para o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Veja também:

Número de refugiados sírios no exterior supera 250 mil

Exército sírio retoma bairro de Midan, em Alepo

"Uma segunda lista confidencial de indivíduos e unidades supostamente responsáveis por violações está sendo fornecida ao Alto Comissariado de Direitos Humanos", disse Pinheiro ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. Ao apresentar a mais nova versão do relatório, divulgado no mês passado, Pinheiro disse que forças governamentais sírias e milícias aliadas ao presidente Bashar Assad haviam cometido crimes de guerra, incluindo assassinatos e torturas de civis, no que parecia ser uma política adotada pelo Estado.

Ele acrescentou que os rebeldes sírios também têm cometido crimes, e que a "crescente e alarmante" presença de militantes islâmicos no país tende a radicalizá-los. O brasileiro não informou se há rebeldes ou autoridades da Síria na lista, que atualiza um relatório confidencial que sua equipe apresentou em fevereiro à alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay.

O embaixador sírio no Conselho de Direitos Humanos, Khabbaz Hamoui, acusou governos árabes e ocidentais de oferecerem armas e verbas para que os rebeldes travem o que ele qualificou de "jihad" (guerra religiosa islâmica) contra Damasco.

"Os mercenários são uma bomba-relógio que irá explodir mais tarde no país e nos países que os apóiam, depois de eles terem terminado sua missão terrorista na Síria", declarou. Ele disse que o relatório deveria ter citado países que "apoiam os assassinos", entre eles EUA, Qatar, Arábia Saudita, Turquia e Líbia.

Pinheiro disse que a lista de acusados foi mantida em sigilo "devido ao baixo padrão de provas empregado pelas comissões de inquérito em comparação a um tribunal legal, (devido ao) potencial de abalar o direito da presunção de inocência, e (à) ausência de qualquer mecanismo de responsabilidade em que um suspeito possa responder às acusações".