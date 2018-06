ONU anuncia nova conferência de paz sobre a Síria para janeiro de 2014

A ONU anunciou nesta segunda-feira a data para a segunda conferência de paz sobre a Síria. As negociações estão marcadas para 22 de janeiro em Genebra, na Suíça.

Outras tentativas de uma saída pacífica para o conflito, que já deixou mais de 100 mil mortos fracassaram em razão de disputas internas entre a oposição ao regime de Bashar Assad e a dúvida se potências regionais como Irã e Arábia Saudita devem participar da negociação ao lado das potências ocidentais, Rússia e China.

"Iremos a Genebra com esperança", disse por meio de nota o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. "A Convenção é um meio para uma transição pacífica que preenche as aspirações legítimas do povo sírio por paz e dignidade."

Ainda de acordo com o comunicado, as metas do encontro são criar com base no consenso mútuo um governo de transição com poderes sobre as forças de segurança e o Exército. "O secretário-geral espera que os representantes sírios que venham a Genebra estejam conscientes desses objetivos", diz o comunicado. / AP

TV Estadão: Violência no Líbano e o conflito na Síria