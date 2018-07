ONU aponta 'mexicanização' do tráfico de drogas na África O tráfico de drogas a partir da África Ocidental está seguindo o mesmo caminho do México, com traficantes locais assumindo um crescente controle sobre um sistema cada vez mais sofisticado para a venda de cocaína para os mercados ricos ao norte, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).