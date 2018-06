ONU aprova entrega de ajuda humanitária na Síria

Desde fevereiro, o presidente da Síria, Bashar Assad, tem barrado as entregas para áreas rebeldes e insistido que todas as cargas devem passar pela capital Damasco. Na prática, a maioria dos produtos são direcionados a áreas controladas pelo governo.

De acordo com a chefe do serviço humanitário da ONU, Valerie Amos, o número de pessoas no país que precisa de ajuda saltou de um milhão em 2011 para 10,8 milhões. O dado inclui uma população de 4,7 milhões em áreas de difícil acesso e 240 mil em regiões sitiadas.

A resolução, que permite o cruzamento de quatro pontos de fronteira (dois na Turquia, um no Iraque e um na Jordânia), ressalta que todos os 193 Estados-membros da ONU são obrigados a "aceitar e permitir a execução da medida". Fonte: Associated Press.