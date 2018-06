ONU aprova extensão de missão no Haiti O Conselho de Segurança da ONU aprovou na sexta-feira à noite a extensão da missão de paz no Haiti por mais um ano, mas reduziu o número de integrantes das forças de paz em cerca de 15%, enquanto entrega a responsabilidade da segurança a forças nacionais do país caribenho. O conselho, formado por 15 nações, aprovou por unanimidade uma redução das forças de 10.000 soldados para 8.871. A retirada será gradual e concluída em junho de 2013. O Brasil tem aproximadamente 2 mil homens do país.