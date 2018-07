ONU aprova fim de ação militar da Otan na Líbia

NOVA YORK - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta quinta-feira, 27, por unanimidade o fim do mandato internacional que permitia a ação militar na Líbia.

Os 15 membros do Conselho decidiram, assim, encerrar a autorização para a manutenção de uma zona de exclusão aérea - implantada com o objetivo de proteger civis - a partir das 23h59 (pelo horário líbio) do dia 31 de outubro.

O mandato foi aprovado em março, depois que o ex-ditador Muamar Kadafi iniciou ataques contra manifestantes opositores. A missão previa a proteção dos civis líbios, mas paralelamente ajudou os revolucionários a avançar contra as tropas do regime.

A data já havia sido acertada na semana passada, dias após a captura e morte do coronel, mas ainda precisava ser ratificada pelos líderes da aliança militar atlântica. O primeiro-ministro da Líbia, Mustafá Abdel Jalil, porém, pediu que a Otan mantivesse suas operações no país até 2012. As informações são da Dow Jones.