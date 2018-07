ONU aprova investigação sobre massacre de Hula, na Síria

GENEBRA - A ONU aprovou nesta sexta-feira, 1, por ampla maioria uma resolução que dá ao brasileiro Paulo Sergio Pinheiro o mandato de investigar o massacre de Hula, que fez 108 mortos há uma semana na Síria, e revelar os nomes dos responsáveis. Apenas Rússia, China e Cuba votaram contra o projeto, alegando que a investigação de Pinheiro seria usada politicamente para justificar uma eventual ação militar e que não seria imparcial.

Veja também:

Brasileiro será encarregado pela ONU de investigar chacina em vilarejo sírio

Forças sírias podem ser acusadas por crimes contra humanidade

Em Hula, 49 dos mortos eram crianças de menos de dez anos. Segundo investigações iniciais conduzidas pela ONU, a maioria das vítimas foi executada, com o envolvimento de milícias pró-Assad. Uma reunião de emergência no Conselho de Direitos Humanos da ONU foi convocada, com a meta de condenar o massacre e aprovar um novo mandato para Pinheiro, como o Estado revelou com exclusividade.

Navi Pillay, alta comissária de Direitos Humanos da ONU, alertou que os indícios são de que Hula seria um "crime contra a humanidade e pode ser a indicação do padrão de ataques sistemáticos contra civis".

O governo sírio insistiu que o massacre havia sido cometido por "terroristas" e negou o envolvimento do estado. Faysal Hamoui, embaixador sírio, acusou governos estrangeiros de terem incentivado esses grupos e rejeitou a tese da ONU. "Não sei como chegaram a essa conclusão estando em Genebra", acusou. Segundo o diplomata, os terroristas buscavam criar uma zona tampão para a ação da oposição, fora do controle do estado.

O sírio ainda usou a reunião para acusar os países do Golfo e o Ocidente de estar enviando "navios inteiros de armas modernas, muitas delas fabricadas em Israel". O massacre, segundo ele, teria ainda o objetivo de criar condições para que Assad seja pressionado na ONU.

A embaixadora dos Estados Unidos, Eileen Donahoe, chamou a atitude síria de "cínica" e insistiu que existem provas de que as armas usadas eram do regime. "Esse foi o mais claro indiciamento do regime", alertou.

"Hula não é só mais um incidente. É o momento da verdade para a comunidade internacional e para aqueles que não apoiaram a resolução", declarou Eileen, insistindo que o "momento é decisivo para a Rússia em sua relação com a Síria.

Mas para o embaixador russo, Alexey Borodavkin, a manobra de dar a Pinheiro o mandato seria uma iniciatia política justamente para minar a mediação de Kofi Annan. "Seria apenas duplicar o trabalho da ONU", disse, em uma referência ao grupo de observadores das Nações Unidas que já está na Síria. Para Moscou, que votou contra o projeto, a iniciativa tem objetivos políticos.

"Tememos que países queiram determinar os culpados pelo massacre antes de uma investigação e usar a tragédia em favor de seus interesses unilaterais", disse. Para ele, a missão de Pnheiro minaria a ação de Annan e o mais recomendável seria suspender a ação do brasileiro. Moscou ainda denunciou o uso do Conselho da ONU para tentar justificar uma ação militar na Síria.