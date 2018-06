ONU aprova novo debate sobre tratado internacional de armas

NAÇÕES UNIDAS - A Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) votou por reiniciar as negociações sobre um projeto de tratado internacional para regular o comércio global de armas convencionais, que movimenta US$ 70 bilhões.

Esse é um projeto ao qual a poderosa Associação Nacional do Rifle (NRA), dos Estados Unidos, tem se empenhado arduamente em fazer lobby contrário.

Delegados da ONU e ativistas pelo controle de armas reclamaram que as negociações entraram em colapso em julho em parte porque o presidente Barack Obama temia ataques do rival republicano Mitt Romney antes da eleição de 6 de novembro se seu governo fosse visto como simpatizante do tratado, uma acusação que as autoridades norte-americanas negaram.

O NRA, que vem sofrendo intensas críticas por sua reação ao massacre de 15 de dezembro, no qual 20 crianças e seis educadores foram mortos em uma escola primária de Newtown, em Connecticut. A associação se opõe à ideia de um tratado de comércio de armas e vem pressionando Obama para rejeitá-lo.

Mas depois da reeleição do democrata no mês passado, seu governo se uniu a outros integrantes de um comitê da ONU no apoio à retomada de negociações sobre o tratado. Essa medida foi estabelecida na última segunda-feira, quando a Assembleia-Geral da ONU, com 193 países, votou a favor de uma rodada final de negociações entre 18 e 28 de março em Nova York.

Os ministros das Relações Exteriores de Argentina, Austrália, Costa Rica, Finlândia, Japão, Quênia e Grã-Bretanha - os países que escreveram a resolução - divulgaram um comunicado conjunto elogiando a decisão de retomar as negociações sobre o pacto. "Esse foi um sinal claro de que uma vasta maioria de estados-membros da ONU apoiam um tratado eficaz, equilibrado e forte, que estabeleceria os padrões globais comuns mais altos possíveis para a transferência internacional de armas convencionais", disseram.

Houve 133 votos a favor, nenhum contra e 17 abstenções. Vários países não compareceram, segundo diplomatas da ONU por causa do feriado de Natal.