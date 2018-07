ONU aprova orçamento de US$ 5,15 bilhões para os próximos dois anos

Associated Press

NOVA YORK - A Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta terça-feira, 27, o orçamento de US$ 5,15 bilhões para cobrir as operações entidade no biênio de 2012-2013, cortando a verba bianual pela primeira vez em 13 anos. A redução foi de 5%.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que havia proposto um corte de 3,2% em outubro, agradeceu aos 193 membros da Assembleia-Geral por concordarem em "cortar a gordura" em um momento no qual governos e povos em todo o mundo estão lutando contra as dificuldades financeiras. Ele disse que instruiria todos os chefes a encontrar de maneiras de "fazer mais e melhor com menos".

O vice-embaixador dos Estados Unidos, Joseph Torsella, afirmou que o acordo para o corte é "histórico", dizendo que foi a primeira ver desde 1998 e apenas a segunda vez nos últimos 50 anos que a ONU reduziu seu orçamento para o período seguinte. Em 2010 e 2011, a entidade gastou US$ 5,41 bilhões. As missões de paz mantidas pelas Nações Unidas, porém, são financiadas separadamente.

Os Estados Unidos pagam 22% das despesas administrativas da ONU. De acordo com Torsella, o corte "poupará os contribuintes americanos de pagar milhões de dólares e coloca a ONU no caminho da disciplina fiscal e de uma reforma continuada". Ainda segundo ele, nos últimos 20 anos o orçamento bianual da entidade cresceu em média 5% por biênio.