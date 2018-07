ONU aprova resolução que pede transferência de poder no Iêmen

NOVA YORK - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou nesta sexta-feira, 21, uma resolução que exige que o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, aceite o acordo de transferência de poder para seu vice e acabe com a violência contra seus opositores no país.

O órgão passou por unanimidade o texto, que expressa sérias preocupações com a degradante situação da segurança e com a deterioração das condições humanitárias e econômicas no Iêmen, o país pobre do Oriente Médio. Segundo o conselho, a nação vive tal momento "devido à falta de progresso para uma solução política e à potencial escalada da violência".

O presidente Saleh até agora se esquivou de um plano proposto pela Arábia Saudita, que encabeça o Conselho de Cooperação do Golfo, e apoiado pelos Estados Unidos para entregar o poder em troca de imunidade. Ele é acusado por seus opositores de levar o país à guerra civil e de se aferrar ao cargo apesar dos protestos contra seu governo e da pressão internacional.

A resolução é a primeira adotada pela ONU contra o Iêmen desde o início das revoltas contra Saleh, há oito meses. A medida amplia a pressão internacional sobre o presidente, que governa o país desde 1978. O texto pede que Saleh, ou qualquer representante autorizado a tomar decisões em seu lugar, assine o acordo para "chegar a uma solução de transferência de poder sem demora".

Embora o acordo proposto pelos países do Golfo Pérsico deem a Saleh imunidade, a resolução destaca a necessidade de uma investigação independente sobre supostos abusos de direitos humanos para que os responsáveis por tais atos não saiam impunes.