ONU aprova tratado para regular comércio global de armas

Na semana passada, durante uma conferência convocada pela ONU para buscar um acordo, Coreia do Norte, Irã e Síria já haviam barrado a aprovação do tratado por consenso.

A votação de hoje coroa mais de uma década de campanha de ativistas e alguns governos para regular o comércio internacional de armas de fogo estimado em US$ 60 bilhões - e tentar impedir que esses armamentos cheguem a grupos criminosos organizados, "terroristas" e rebeldes.

O acordo não abrange o porte doméstico de armas em nenhum país, mas exigirá que a aprovação de leis nacionais para regulamentar as transferências de armas. As informações são da Associated Press.