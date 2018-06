ONU: Assembleia Geral condena repressão na Síria A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta sexta-feira por 133 votos favoráveis, 12 contrários e 31 abstenções a resolução que condena a repressão do governo do presidente sírio Bashar Assad e pede o desmantelamento das armas químicas e biológicas do arsenal de Damasco.