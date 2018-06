ONU aumenta em 5% orçamento para 2012-2013

Mais de metade do aumento se deve aos gastos adicionais para algumas das 33 missões especiais políticas que incluem enviados à Síria, Iemen, Líbia, Sul do Sudão e operações no Afeganistão e Iraque.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, não conseguiu aprovação da assembleia para uma proposta-chave, que permitiria que o secretariado da ONU tivesse maior flexibilidade para mover seus funcionários para campos de atuação. A assembleia também aprovou novas taxas que todos os membros da ONU terão de pagar para o orçamento regular.

China, Rússia, Brasil e outros países são economias emergentes que terão de pagar uma contribuição maior, enquanto as da União Europeia irão cair e a parte paga pelos Estados Unidos deve seguir em 22%. As informações são da Associated Press.