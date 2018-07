ONU: Ban defende tratado sobre comércio de armas

Segundo Ban, o tratado tem a intenção de dificultar o acesso a armas a senhores da guerra, grupos criminosos organizados e extremistas.

A expectativa de acordo acabou adiada em julho do ano passado, quando os Estados Unidos alegaram precisar de mais tempo para analistas o acordo. Rússia e China aproveitaram para pedir mais tempo também. Em dezembro, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu o dia 28 de março como prazo final para a obtenção de um acordo.

Hoje, Ban abriu a conferência da ONU sobre o Tratado Internacional de Comércio de Armas declarou: "Agora é o momento de superar os reveses do passado e mostrar resultado". As informações são da Associated Press.