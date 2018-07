ONU, Casa Branca e G-8 condenam Coreia do Norte

Ainda na noite de quinta-feira, os EUA também desaprovaram o ato dos norte-coreanos, dizendo que, mesmo com a falha ocorrida, o lançamento do foguete foi um ato de provocação, que violou os compromissos da Coreia do Norte e prejudicou a segurança asiática. "A Coreia do Norte apenas isola-se ainda mais ao praticar atos provocativos e está desperdiçando seu dinheiro em armas e propaganda, enquanto o povo norte-coreano passa fome", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney. O fato de a reação oficial dos EUA ter vindo pela declaração de Carney - e não de um funcionário de nível superior ou mesmo do presidente Barack Obama - reflete o desejo dos EUA de privar a Coreia do Norte de publicidade ou propaganda como recompensa por sua ação.

Ministros das Relações Exteriores do G-8 fizeram coro e condenaram a Pyongyang após o lançamento fracassado do foguete. Os chanceleres disseram que iriam considerar tomar "medidas adequadas" no Conselho de Segurança da ONU. O grupo das potências industriais, que havia acabado de terminar uma reunião em Washington, na noite de quinta-feira, emitiu uma declaração dizendo que o novo lançamento "compromete a paz e a estabilidade regionais." As informações são da Dow Jones.