ONU cita violações de direitos humanos na Ucrânia A Organização das Nações Unidas (ONU) disse em um relatório sobre a situação de direitos humanos na Ucrânia que corrupção, falta de independência no poder judiciário e problemas em eleições livres estavam entre as dificuldades iniciais que resultaram em protestos populares no país, ocorridos entre novembro e fevereiro.