ONU classifica conflito no Sudão do Sul de desastre A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta quinta-feira ter evidências de que crianças estão sendo usadas como soldados e atrocidades estão sendo cometidas em massa no Sudão do Sul. O conflito que já matou milhares de pessoas representa um "aterrorizante desastre de direitos humanos", afirmou o secretário-geral assistente para direitos humanos da ONU, Ivan Simonovic.