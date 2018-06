ONU cobra governo por helicóptero derrubado O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou o abate de um helicóptero "claramente identificado" da entidade pelo Exército do Sudão do Sul. O ataque, ocorrido ontem, matou quatro russos da tripulação. Em um comunicado, Ban pediu ao governo do Sudão do Sul para realizar "imediatamente uma investigação e exigir explicações dos responsáveis". O helicóptero foi derrubado no Estado de Jonglei.