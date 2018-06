ONU: Colônias judaicas prejudicam processo de paz

Em sessão Conselho de Segurança (CS) da ONU, Feltman observou que, quatro meses depois de retomadas as negociações de paz, israelenses e palestinos "de algum modo conseguiram estreitar as divergências". Ao mesmo tempo, porém, "as tensões vêm crescendo perigosamente entre as partes".

Feltman qualificou como "revés significativo" os recentes anúncios de expansão de assentamentos judaicos por Israel em territórios reivindicados pelos palestinos para o estabelecimento de um futuro Estado. Em protesto à expansão, os negociadores palestinos apresentaram cartas de renúncias, que no momento estão sendo avaliadas pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas. Fonte: Associated Press.