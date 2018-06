ONU concorda em demanda por cessar-fogo em Gaza

Ruanda, atualmente o presidente do conselho, anunciou um acordo neste domingo para a publicação de uma declaração presidencial, que também pede às partes que se esforcem para alcançar um duradouro cessar-fogo com base na iniciativa proposta pelo Egito.

A declaração presidencial, obtida pela Associated Press, argumenta que o cessar-fogo humanitário permitiria a entrega de assistência emergencial. O texto insiste que Israel e Hamas aceitam e implementem completamente o cessar-fogo durante as festividades do fim do Ramadã e além desse período. Fonte: Associated Press.