ONU condena abusos a direitos no Irã, Coreia do Norte e Síria A Assembleia Geral da ONU condenou na quinta-feira a Coreia do Norte, o Irã e a Síria por abusos disseminados aos direitos humanos, e os três países rejeitaram as resoluções adotadas pela maioria das 193 nações, qualificando-as de politizadas.