ONU condena atentado contra mesquita na Síria

Entre os mortos no atentado suicida perpetrado ontem em Damasco estava o xeque Mohammad Said Ramadan al-Buti, um respeitado clérigo sunita alinhado com o presidente da Síria, Bashar Assad.

De acordo com a declaração do CS da ONU, o "terrorismo" é uma séria ameaça à paz e à segurança internacionais e "qualquer ato terrorista é criminoso e injustificável, independentemente de qual seja sua motivação".

No comunicado, o CS da ONU enfatiza sua "condenação a todos os atos de violência contra populações civis". As informações são da Associated Press.