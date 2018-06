ONU condena atentado que matou 81 no Paquistão O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, condenou ontem "fortemente" a explosão de uma bomba no sudoeste do Paquistão, que matou 81 pessoas. Por meio do seu porta-voz Martin Nesirky, ele pediu às autoridades locais para agir rapidamente na identificação dos responsáveis.