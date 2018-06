ONU condena Coreia do Norte; Conselho de Segurança vai se reunir

"O secretário-geral deplora o lançamento de foguete anunciado pela República Democrática Popular da Coreia", declarou o porta-voz de Ban, Martin Nesirky, em comunicado.

"É uma clara violação da resolução 1874 do Conselho de Segurança, em que o Conselho exige que a Coreia do Norte não conduza qualquer lançamento com tecnologia de mísseis balísticos", disse o comunicado.

O Conselho de Segurança da ONU informou que o órgão, composto por 15 nações, vai discutir o lançamento durante uma reunião programada para outros assuntos, que começa às 13h (horário de Brasília) desta quarta.

O Japão pediu uma reunião do Conselho de Segurança sobre o lançamento do míssil.

O porta-voz disse que Ban vinha pedindo a líderes da Coreia do Norte que não realizassem o lançamento do foguete, e, "em vez disso, construírem confiança com seus vizinhos enquanto dão passos para melhorarem a vida das pessoas."

"O secretário-geral está preocupado com as consequências negativas que este ato provocativo possa ter sobre a paz e estabilidade da região", informou o comunicado, acrescentando que Ban estava em contato com governos "envolvidos".

(Reportagem de Louis Charbonneau)