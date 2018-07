ONU condena embargo dos EUA a Cuba pela 20ª vez A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) votou nesta terça-feira contra o embargo dos Estados Unidos a Cuba pela vigésima vez, ao condenar as sanções impostas à ilha e pedir que Washington acabe com uma política que teve início na era da Guerra Fria. A resolução apresentada pelo governo cubano teve 186 votos a favor. Os Estados Unidos e Israel foram os dois únicos países que votaram contra. Palau, as Ilhas Marshall e a Micronésia se abstiveram e a Líbia e a Suécia não votaram porque seus embaixadores não estavam presentes. A Assembleia tem 193 países membros.