ONU condena ex-ministra de Ruanda por genocídio

O filho de Nyiramasuhuko, Arsene Ntahobali, ex-líder miliciano, recebeu a mesma sentença. Nyiramasuhuko e Ntahobali foram condenados por genocídios, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, dentre eles estupro. A ONU anunciou o veredicto hoje. Segundo o tribunal, mãe e filho ajudaram a sequestrar centenas de tutsis, que foram agredidos, estuprados e mortos.

A corte julga suspeitos do genocídio de 1994 em Ruanda, quando pelos menos 500 mil tutsis e hutus moderados foram assassinados durante os 100 dias de conflitos étnicos. As informações são da Associated Press.