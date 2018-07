ONU condena golpe e prisão de presidente O Conselho de Segurança da ONU condenou ontem, em uma declaração presidencial, o golpe Estado em Guiné-Bissau e pediu para que seja garantida a segurança do presidente Raimundo Pereira e do premiê Carlos Gomes Júnior. "Repudiamos a incursão dos militares na política. Pedimos garantias de segurança do presidente e sua libertação imediata", disse a americana Susan Rice, que preside o órgão.