ONU condena governo sírio por matança em Houla O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) condenou na noite deste domingo "nos mais fortes termos" o governo da Síria pelo massacre em Houla, no qual pelo menos 108 pessoas, incluídas 49 crianças, foram mortas. Um comunicado de consenso adotado pelos 15 países do Conselho, incluída a Rússia, aliada da Síria, disse que os ataques em Houla "envolveram artilharia e tanques do governo contra um bairro residencial" e novamente pediu ao governo do presidente sírio Bashar Assad que retire equipamento militar pesado das cidades sírias.