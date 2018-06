ONU condena medidas rigorosas de controle do ebola

O porta-voz de Ban, Stephane Dujarric, afirmou nesta segunda-feira que o secretário-geral acredita que "aqueles que formam infectados devem ser apoiados, não estigmatizados".

A ONU vai cumprir com as políticas de saúde, sejam elas do governo dos EUA, do estado de Nova York ou de outro lugar, mas Dujarric afirmou que quaisquer restrições de quarentena "devem ser baseadas na ciência e também devem ser baseadas no respeito".

Cerca de 450 profissionais de saúde foram infectados no surto e 244 morreram. A ONU tem funcionários em todos os três países mais atingidos na África Ocidental, Guiné, Libéria e Serra Leoa. Fonte: Associated Press.