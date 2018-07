ONU condena violência contra população civil

"A comunidade internacional manda com essa resolução um apelo direto às autoridades sírias para que parem com as violações aos direitos humanos e para que lidem com a situação humanitária emergencial", disse Catherine Ashton, chefe da diplomacia europeia.

"Deploramos as ações brutais do regime sírio nos últimos onze meses, tais como o uso de artilharia pesada e tanques para atacar áreas residenciais que deixaram milhares de mortos entre civis, causaram destruição massiva, obrigou milhares a abandonar suas casas e resultou em uma crise humanitária", diz o texto.

O documento pede acesso livre a hospitais pelas vítimas e vias para que agências da ONU possam avaliar as necessidades humanitárias. A resolução também pede que o acesso de remédios e serviços sejam garantidos.É a quarta condenação contra o regime em um ano. / J.C.