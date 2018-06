ONU confirma abusos de rebeldes e Exército Uma investigação da missão da ONU na República Democrática do Congo confirmou ontem "vários casos" de estupro e pilhagem cometidos por soldados do Exército e por rebeldes do grupo M23. O porta-voz da missão, Eduardo del Buey, não deu detalhes sobre o número de casos de violência sexual, mas expressou "preocupação" às autoridades locais e continuará as investigações sobre os casos.