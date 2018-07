ONU confirma outra chacina de civis sírios

"Estamos alarmados com relatos que nos chegam de Baba Amr após a tomada pelas forças do governo", declarou ontem o porta-voz de Direitos Humanos da ONU, Rupert Coleville. "Gostaríamos de lembrar às autoridades suas responsabilidades diante do direito internacional. É essencial que não haja resposta ilegal, execuções sumárias, tortura ou detenções arbitrárias", disse.

Quando os rebeldes abandonaram a área, o Conselho Nacional Sírio deixou claro que havia o sério risco de uma "massacre" no bairro. Segundo a oposição, as forças do governo passaram a noite na busca de ativistas e assassinando insurgentes.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também expressou preocupação e exigiu a abertura de Baba Amr para os serviços humanitários. "As imagens que estamos recebendo da Síria são atrozes", disse. "É uma situação inaceitável e intolerável", declarou.

Ontem, manifestantes voltaram a desafiar o regime com protestos em Homs, Hama, Deir al-Zor, Deraa e bairros de Damasco. Segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, os manifestantes foram reprimidos por forças leais a Assad com artilharia pesada e prisões em massa.