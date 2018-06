ONU: Conselho condena Síria por bombardeio à Turquia

A Turquia demandou ao Conselho uma ação vigorosa e lançou bombardeios contra posições militares do governo sírio ontem e hoje, possivelmente na província síria de Ar Raqqa, de onde partiram os morteiros que mataram os civis turcos na quarta-feira.

"Os membros do Conselho de Segurança condenam nos mais fortes termos o bombardeio feito pelas Forças Armadas da Síria", diz o comunicado da ONU. No comunicado, os 15 membros do Conselho "ressaltam o grave impacto que a crise na Síria está tendo na segurança dos países vizinhos e na paz e segurança regionais". O comunicado precisou ser aprovado por unanimidade, o que indica que a Rússia, aliada da Síria, foi convencida a sancionar a condenação. O embaixador da Síria na ONU, Bashar Jafari, lamentou o incidente e afirmou que seu país quer manter relações amigáveis com a Turquia.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.