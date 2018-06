ONU: Conselho votará resolução sobre Ucrânia no sábado

A missão de Luxemburgo à ONU tuítou nesta sexta-feira que o conselho se reunirá na manhã de sábado. Luxemburgo detém atualmente a presidência rotativa do conselho.

A proposta de resolução, obtida pela Associated Press, insta todas as partes a "buscar imediatamente a resolução pacífica dessa disputa por meio de

diálogo político direto".

O esboço do documento assinala que a Ucrânia não autorizou o referendo marcado para domingo na Crimeia, no qual a população votará se aceita a separação da península da Ucrânia e anexação do território à Rússia e "declara que este referendo não pode ter validade e não pode formar a base para qualquer alteração do status da Crimeia".

Potências ocidentais esperam que a China, que costuma apoiar a Rússia dentro do conselho, deverá se abster desta vez, em vez de vetar a resolução. Fonte: Associated Press.