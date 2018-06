ONU cria equipe para investigar programa nuclear do Irã

A AIEA afirmou que o esquadrão de elite começou a trabalhar em 10 de agosto. O comunicado diz que a unidade vai concentrar-se em implementar os acordos da agência da ONU com o Irã, permitindo que ela monitore as atividades reguladas pelo Tratado de Não-proliferação Nuclear.

O Irã afirma que as suspeitas são baseadas em evidências forjadas pelos Estados Unidos e Israel, e insiste que seu programa nuclear tem fins pacíficos. Mas o país recusa-se a interromper o enriquecimento de urânio, que pode tanto servir de combustível para reatores quanto para o núcleo de ogivas nucleares. Teerã também vem impedindo as investigações da AIEA por mais de quatro anos, alimentando as preocupações de que tenha algo a esconder. As informações são da Associated Press.