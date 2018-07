ONU critica execução de mexicano nos EUA

A execução de Humberto Leal traz "preocupações legais especiais", incluindo se ele teve acesso aos serviços consulares e a um julgamento imparcial, afirmou Pillay. O mexicano foi executado na noite de ontem, pela violação e pelo homicídio em 1994 de uma adolescente em Santo Antônio, após os advogados do acusado, respaldados pelo governo mexicano e por outros diplomatas, não conseguirem que o cumprimento da pena fosse adiado.

Além do México, o governo do presidente Barack Obama e outras autoridades queriam que a Suprema Corte federal adiasse a execução, para permitir que o Congresso analisasse a legislação que exigia revisões judiciais para estrangeiros condenados à morte que não receberam ajuda dos consulados de seus países. A Suprema Corte rechaçou o pedido por cinco votos a quatro. As informações são da Associated Press.