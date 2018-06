ONU denuncia onda de prisões arbitrárias do governo cubano

GENEBRA - A Organização das Nações Unidas denunciou nesta terça-feira, 15, uma onda de "centenas de prisões arbitrárias" realizadas pelas autoridades cubanas nas últimas semanas contra ativistas de direitos humanos e dissidentes. Em comunicado emitido na manhã desta terça em Genebra, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, declarou estar preocupado diante da repressão do governo cubano e apelou para que protestos pacíficos sejam autorizados.

"Foram registradas nas últimas seis semanas centenas de prisões arbitrárias e detenções de curto prazo, o que ao meu ver seria um assédio", afirmou Zeid. "Na maioria das vezes, elas ocorrem sem um mandado e antes de encontros ou protestos, com o objetivo de impedir que as pessoas possam exercer seu direito a liberdade de expressão", completou Hussein.

"Fiquei particularmente chocado com o número de pessoas detidas no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, incluindo membros da ONG Damas de Branco", alertou o alto comissário. "Isso mostra o desdenho extraordinário para a importância dos direitos humanos por parte das autoridades cubanas."

Hussein também instou as autoridades a respeitarem o "direito de todos pela liberdade de expressão e de associação" e a pararem "de prender pessoas de forma arbitrária, em especial antes e durante protestos pacíficos".

Desde o fim de 2014, Cuba entrou em uma nova fase em sua relação com a comunidade internacional, principalmente depois da aproximação do governo americano. Para a ONU, no entanto, os avanços em direitos humanos ainda são "tímidos".

Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou estar aberto a visitar Cuba em 2016, mas primeiro quer ver se os cidadãos da ilha estão usufruindo de mais liberdades.

Em conversa com o Yahoo! News, Obama afirmou ter dito a Havana que, sem tais avanços, é improvável que ele visite a ilha comunista antes de terminar o segundo mandato, apesar do histórico reatamento de relações diplomáticas entre os dois países no começo deste ano.

"Estou muito interessado em ir a Cuba, mas acho que as condições têm de ser as certas", disse Obama. "E o que eu disse ao governo cubano foi 'se, de fato, eu puder dizer com confiança que estamos vendo algum progresso nas liberdades e possibilidades dos cubanos, eu adoraria aproveitar uma viagem como forma de enfatizar esse progresso'".

"Se eu for para uma visita, parte do acordo é que eu consiga conversar com todo mundo", disse Obama. "Deixei muito claro em minhas conversas diretas com o presidente (Raúl) Castro que continuaremos a procurar aqueles que querem ampliar o alcance da liberdade de expressão dentro de Cuba."