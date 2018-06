ONU denuncia crimes na Síria antes de ataque químico Investigadores da Organização das Nações Unidas apresentaram uma ampla lista de crimes de guerra e a delitos contra a humanidade cometidos na Síria, mas não ofereceram uma conclusão sobre a questão do uso de armas químicas. A investigação foi conduzida antes do suposto ataque com armas químicas ocorrido em 21 de agosto contra civis nos arredores de Damasco.