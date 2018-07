ONU denuncia tortura de presos no Afeganistão

Um relatório divulgado ontem pela ONU denunciou a prática sistemática de tortura em 47 prisões comandadas pelas forças de segurança afegãs. Os 379 detentos entrevistados relataram espancamentos, aplicações de choque elétrico, tiveram unhas arrancadas ou as genitálias esmagadas até desmaiarem, além de outros métodos de tortura enquanto estiveram sob custódia de policiais e agentes dos serviços de inteligência afegãos.

O documento mostra um cenário devastador dos abusos cometidos pelos futuros responsáveis pela segurança do país depois que as tropas americanas completarem a retirada militar, prevista para 2014. A pesquisa do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, feita entre outubro de 2010 e agosto, afirma que mais de 50% dos presos sob custódia do serviço de inteligência afegão foram torturados durante interrogatório. As agressões, em menor número, também foram praticadas pela polícia.

Segundo a ONU, os presos de 47 centros de detenção eram agredidos até assinarem a confissão. Os prisioneiros eram suspeitos de integrar o Taleban, auxiliar na preparação de atentados suicidas, na fabricação de explosivos e outros crimes envolvidos no conflito armado do Afeganistão.

Segundo o relatório, o governo afegão não desaprova a tortura e já disse explicitamente que os abusos denunciados pela ONU não são uma prática governamental.

Dos 324 presos por relação com o Taleban, a ONU afirma que 89 foram entregues por soldados das forças de coalizão que atuam no país. A Convenção da ONU contra a Tortura proíbe a transferência de presos sob custódia para outro Estado quando há risco substancial da prática de tortura ou se a integridade do detento for colocada em risco.

Desde setembro, quando recebeu um esboço do estudo da ONU, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) parou de entregar presos às autoridades de várias regiões do Afeganistão. Ainda não está claro, entretanto, se alguma informação obtida em interrogatórios sob tortura foi usada pelo governo afegão ou por seus aliados militares internacionais.

Violência. Um dos presos relatou que foi transferido para interrogatório em Kandahar. Segundo ele, o responsável recomendou que ele "confessasse tudo o que fez em seu passado como taleban, já que até as pedras teriam se confessado naquele local". O prisioneiro foi espancado durante dias com cabos elétricos até que assinou a confissão de que apoiava a insurgência.

O chefe de investigações dos serviços de segurança de Kandahar disse à ONU que os métodos normais de interrogatório não funcionam no local.

"Se sabemos que um detido é insurgente, o punimos", afirmou. Questionado sobre a ilegalidade da conduta adotada no centro de detenção, ele afirmou: "Todos querem desempenhar seus cargos de acordo com a lei, mas em Kandahar a coisa é diferente. A situação aqui é mais específica do que em qualquer outro lugar".

A coalizão disse à ONU que trabalha com o governo afegão num plano para melhorar as condições nas prisões, incluindo a prática adequada de inspeções, monitoramento, treinamento e proteção com base nos direitos humanos. "São iniciativas que serão implementadas para aumentar o cumprimento da lei, a credibilidade do governo e conter a insurgência", afirmou a Otan em comunicado. / NYT e AP