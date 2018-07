ONU denuncia violações dos direitos humanos A Assembleia-Geral da ONU aprovou uma resolução ontem denunciando as sérias violações dos direitos humanos no Irã, que vão de chibatas a amputações e tortura, além de um "dramático aumento" de execuções. O embaixador do Irã na ONU, Mohammad Khazaee, tentou impedir a votação da resolução não vinculativa, mas não conseguiu. A medida recebeu 89 votos a favor, 30 contra e 64 abstenções. A resolução contra o país persa foi apresentada pelo Canadá com o copatrocínio de 42 outros países.