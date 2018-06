ONU desembolsa US$ 50 mi para ajuda aos sírios

Segundo Valerie, o montante representa a maior contribuição da história para apoiar uma coordenada em resposta a uma única crise. Ela disse que US$ 20 milhões serão destinados para apoiar operações de ajuda dentro da Síria e que US$ 15 milhões serão usados para ampliar a ajuda no Líbano. Outros US$ 10 milhões serão utilizados o crescente número de refugiados no Iraque e os demais US$ 5 milhões terão como objetivo impulsionar os programas humanitários na Jordânia. Fonte: Associated Press.